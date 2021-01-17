"غير مبالٍ".. "قوى الأمن" تتحرك وتقفل محل ألعاب إلكترونية بالشمع الأحمر

نشرت المديرية العامة لـ"قوى الأمن الداخلي" عبر حسابها على "تويتر" مقطع فيديو يوثق لحظة مداهمة محل ألعاب إلكترونية في حي السلم انتهك قرار الاقفال.

وأرفقت المديرية الفيديو بتعليق جاء فيه: "غير مبالٍ بصحة أولاد قُصّر، مالك محل ألعاب إلكترونية في حيّ السُلم خالف قرار الاقفال العام فخُتم محله بالشمع الاحمر".