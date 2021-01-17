لبنان

الجيش يضبط شاحنة محملة بالمازوت خلال محاولة تهريبها إلى سوريا

Lebanon 24
17-01-2021 | 18:20
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ضبطت دورية للجيش اللبناني  في محلة قبش - القصر شاحنة "بيك أب" محملة بحوالى 2000 ليتر من المازوت اثناء محاولة تهريبها الى سوريا.
وذكرت قيادة الجيش أنه "جرى توقيف سائق الشاحنة محمد علي جعفر ومحمد حسن ياسين الذي كان برفقته".
 
 
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