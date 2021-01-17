قطع طريق رياق بعلبك بعد توقيف سيدة متهمة بالتسبب بوفاة إبنة زوجها

ذكرت "الوكالة الوطنية للاعلام" أن عدداً من الشبان أقدموا على قطع طريق عام رياق - بعلبك بالإتجاهين قرب مفرق بلدة بريتال بالإطارات المشتعلة، احتجاجاً على توقيف آ. إ. المتهمة بالتسبب في وفاة إبنة زوجها وتعذيب إبنته الثانية من زواجه السابق، معتبرين أنها "بريئة من التهم المنسوبة إليها".

