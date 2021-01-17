المجذوب: الإضراب حق لكل متعاقد

غرّد وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال طارق المجذوب على حسابه عبر "تويتر"، قائلاً: "الإضراب حقّ لكل متعاقد مهما كان نوع تعاقده، وممنوع على أيّ كان أن يهدّد باستبدالكم أو الاستغناء عنكم".وختم: "سمعناكم جيداً، ونعمل على ضمان حقوقكم كاملة".