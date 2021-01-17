هكذا توزّعت إصابات "كورونا" على المناطق

نشرت وزارة الصحة العامة جداول تظهر بالأرقام توزيع إصابات كورونا على الأقضية والبلدات اللبنانية.

يُشار إلى أنّ العدد التراكمي لإصابات "كورونا" بلغ 252812 بعد تسجيل 3654 إصابة جديدة، اليوم الاحد.