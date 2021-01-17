لبنان

هكذا توزّعت إصابات "كورونا" على المناطق

Lebanon 24
17-01-2021 | 19:32
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نشرت وزارة الصحة العامة جداول تظهر بالأرقام توزيع إصابات كورونا على الأقضية والبلدات اللبنانية.
 
يُشار إلى أنّ العدد التراكمي لإصابات "كورونا" بلغ 252812 بعد تسجيل 3654 إصابة جديدة، اليوم الاحد. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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