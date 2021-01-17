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لبنان
إنقاذ مواطنين احتجزوا داخل سياراتهم بين بشمزين وكفرحزير
Lebanon 24
17-01-2021
|
19:52
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عملت عناصر من الدفاع المدني
بالتعاون مع شباب بلدة بشمزين، على سحب عدد من السيارات وإنقاذ مواطنين احتجزوا بداخلها بسبب مستنقعات المياه التي تشكلت بسبب غزارة الأمطار والسيول على طريق بشمزين - كفرحزير.
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