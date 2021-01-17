"جاكلين" غادرت منزلها ولم تعد.. هل تعرفون عنها شيئاً؟

أصدرت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:

"تعمم المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، بناء على إشارة القضاء المختص، صورة المفقودة

جاكلين إدمون دميان (مواليد عام 1962، لبنانية) التي غادرت قرابة الساعة 12:00 من تاريخ 15/1/2021 منزلها الكائن في محلة الدكوانة متوجهة إلى منزل شقيقتها في محلة النبعة، ولم تعد لغاية تاريخه.

لذلك، يرجى من المواطنين الكرام الذين شاهدوها أو لديهم أي معلومات عنها أو عن مكانها، الاتصال بفصيلة الدكوانة في وحدة الدرك الاقليمي، على الرقم: 688722/01 للإدلاء بما لديهم من معلومات".