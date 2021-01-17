لبنان

إنهيار جدار في سير الضنية بسبب السيول وقطع جزئي للطريق

Lebanon 24
17-01-2021 | 22:08
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تسببت السيول التي تشكلت نتيجة الأمطار الغزيرة التي هطلت اليوم في بلدة سير ـ الضنية، في انهيار جزء من جدار دعم إحدى الطرقات الداخلية في البلدة، بالقرب من روضة المربية فتحية فتفت، ما أدى إلى قطع الطريق أمام حركة مرور السيارات بشكل جزئي.

وبدأت الورش الفنية التابعة لبلدية سير العمل على رفع الركام والأتربة والحجارة من وسط الطريق، تمهيدا لإعادة فتحها، وتصريف مياه الأمطار الغزيرة منعا لحدوث أضرار إضافية، خصوصا بعد بروز مخاوف من إنهيار كامل الجدار بسبب ضغط مياه السيول المتدفقة نحوه.
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