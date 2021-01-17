الحاج حسن: توزيع 3 ملايين و500 ألف ليتر من المازوت بناء لتوجيهات نصرالله

غرد النائب في كتلة "الوفاء للمقاومة" حسين الحاج حسن عبر "تويتر" قائلا: "بتوجيه من سماحة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله تم توزيع 3 ملايين و500 ألف ليتر من مادة المازوت لمساعدة نحو 20 ألفا من العائلات الفقيرة والمعوزين وأصحاب الحاجة في البقاع وبعلبك الهرمل، وايضا إلى جانب 216 ألف ليتر مازوت لنحو 920 عائلة في البقاع الغربي".





