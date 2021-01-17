بعد ممارستهم هواية الـ"OFF- ROAD".. محاضر ضبط بحق سائقين في صنين

نشرت المديرية العامة لـ"قوى الأمن الداخلي" عبر حسابها على "تويتر"، مقطع فيديو أرفقته بالتعليق التالي: "بعد توافر معلومات عن قيام عدد من الاشخاص على متن سيارات رباعية الدفع بممارسة هواية الـ "OFF- ROAD" في منطقة صنّين، توجّهت دورية من فصيلة بكفيّا الى المكان ونظمت خمسة محاضر ضبط بحق السائقين لمخالفتهم قرار الاقفال العام".

بعد توافر معلومات عن قيام عدد من الاشخاص على متن سيارات رباعية الدفع بممارسة هواية الـ "OFF- ROAD" في منطقة #صنّين، توجّهت دورية من فصيلة #بكفيّا الى المكان ونظمت خمسة محاضر ضبط بحق السائقين لمخالفتهم قرار الاقفال العام#قوى_الامن#التزامك_أمانك pic.twitter.com/2QN9pUFQI4 — قوى الامن الداخلي (@LebISF) January 17, 2021