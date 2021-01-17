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لبنان
إليكم آخر مستجدات "كورونا" في مستشفى الحريري
Lebanon 24
17-01-2021
|
22:28
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أصدر مستشفى رفيق الحريري الجامعي تقريره اليومي عن آخر المستجدات حول فيروس كورونا، والذي يبين بالأرقام الحالات الموجودة في مناطق العزل والحجر داخل المستشفى.
نص التقرير:
- عدد الفحوصات التي أجريت داخل مختبرات المستشفى خلال الـ24 ساعة المنصرمة: 257 فحصا
- عدد المرضى المصابين بفيروس كورونا الموجودين داخل المستشفى للمتابعة: 94
- عدد الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة المنصرمة: 21
- عدد حالات شفاء المرضى الموجودين داخل المستشفى خلال الـ24 ساعة المنصرمة: 4
- مجموع حالات شفاء مرضى من داخل المستشفى منذ البداية حتى تاريخه: 867 حالة شفاء
- عدد الحالات التي تم نقلها من العناية المركزة الى وحدة العزل بعد تحسن حالتها: 2
- عدد الحالات الحرجة داخل المستشفى: 40
- حالات وفاة: 2
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