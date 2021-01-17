في ظل تفاقم إصابات "كورونا".. نداء من نقيبة الممرضات والممرضين (فيديو)

أكدت نقيبة الممرضات والممرضين د. ميرنا ضومط أن "40% من الممرضين يعانون إما من البطالة او من وضع اقتصادي هشّ"، داعية المعنيين للتحرك وتوظيف الخريجين الجدد خصوصاً وان القطاع الصحي يحتاج اليهم في هذه الفترة الدقيقة.