اللواء الأسمر يفجّر مفاجأة عن ملف "نيترات الأمونيوم".. هذا ما قاله

قال الأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع اللواء الركن محمود الأسمر أنّ نسبة التزام المواطنين بالإقفال تفوق الـ 90%، مشيراً إلى أنه "مع ازدياد الاصابات بالفيروس، ربما يكون التوجه لتمديد الاقفال"، وأضاف: "إن لجنة كورونا ستجتمع وترفع قراراتها الى الحكومة التي يعود لها القرار بالتمديد".

وفي حديث عبر قناة الـ"الجديد"، تحدث الأسمر عن قضية انفجار مرفأ بيروت، وقال: "قبل انفجار مرفأ بيروت لم يُبحث موضوع نيرات الأمنيوم على جدول أعمال مجلس الأعلى للدفاع، وبالأصل لا يوجد جدول أعمال كما الحكومة وانا مهمتي فقط ابلاغ الاعضاء بموعد الاجتماع".

وتابع: "وصلني التقرير من جهاز امن الدولة بتاريخ 20 تموز بعد الظهر اي بعد الدوام الرسمي".