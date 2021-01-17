لبنان

اللواء الأسمر يفجّر مفاجأة عن ملف "نيترات الأمونيوم".. هذا ما قاله

Lebanon 24
17-01-2021 | 22:48
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قال الأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع اللواء الركن محمود الأسمر أنّ نسبة التزام المواطنين بالإقفال تفوق الـ 90%، مشيراً إلى أنه "مع ازدياد الاصابات بالفيروس، ربما يكون التوجه لتمديد الاقفال"، وأضاف: "إن لجنة كورونا ستجتمع وترفع قراراتها الى الحكومة التي يعود لها القرار بالتمديد".  
وفي حديث عبر قناة الـ"الجديد"، تحدث الأسمر عن قضية انفجار مرفأ بيروت، وقال: "قبل انفجار مرفأ بيروت لم يُبحث موضوع نيرات الأمنيوم على جدول أعمال مجلس الأعلى للدفاع، وبالأصل لا يوجد جدول أعمال كما الحكومة وانا مهمتي فقط ابلاغ الاعضاء بموعد الاجتماع".
وتابع: "وصلني التقرير من جهاز امن الدولة بتاريخ 20 تموز بعد الظهر اي بعد الدوام الرسمي".
 
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