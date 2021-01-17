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لبنان
الحريري عاد إلى بيروت من أبوظبي
Lebanon 24
17-01-2021
|
23:00
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ذكرت قناة الـ"
MTV
" أنّ الرئيس المكلف سعد الحريري عاد إلى بيروت مساء اليوم من أبوظبي.
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سعد الحريري
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