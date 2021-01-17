عملت فرق مركز جونية في الدفاع المدني على إنقاذ مواطنين علقوا داخل سيارتهم على طريق زوق مصبح كسروان بسبب مستنقعات تشكلت بسبب مياه الأمطار الغزيرة التي هطلت مساء اليوم في المنطقة.

