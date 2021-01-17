لبنان

إنقاذ مواطنين علقوا داخل سيارتهم على طريق زوق مصبح

Lebanon 24
17-01-2021 | 23:27
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عملت فرق مركز جونية في الدفاع المدني على إنقاذ مواطنين علقوا داخل سيارتهم على طريق زوق مصبح كسروان بسبب مستنقعات تشكلت بسبب مياه الأمطار الغزيرة التي هطلت مساء اليوم في المنطقة.
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الدفاع المدني

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