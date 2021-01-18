لبنان

توتر وإنعدام الثقة

Lebanon 24
18-01-2021 | 00:01
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تمرّ علاقات مرجعية روحية مسيحية برئيس تيار سياسي في مرحلة من التوتر وإنعدام الثقة بعد إنقلاب الثاني على التفاهمات التي عقدها مع المرجعية حول تسهيل ولادة الحكومة الجديدة، وفق أسرار "اللواء".
المصدر: اللواء
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