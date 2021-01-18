لبنان

نائب يخالف الاقفال... والقوى الأمنية بالمرصاد

Lebanon 24
18-01-2021 | 04:23
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قام احد النواب العونيين الشماليين بتأجير منزل له لا يقيم فيه من أجل إقامة حفلات خاصة في زمن الإقفال بعيداً من أعين القوى الأمنية، فما كان من الأجهزة الا ان داهمت إحدى الحفلات في المنزل وسطرت محضر ضبط بالمخالفة.
المصدر: نداء الوطن
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