لبنان

التغييرات على الطريق

Lebanon 24
18-01-2021 | 04:27
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إنشغلت الدوائر السياسية بتقاسم التوظيفات الدسمة المرتقبة في لجنة الرقابة على المصارف والهيئة المصرفية العُليا، بالاضافة الى تحضير مسودة تغييرات في بعض الوظائف القيادية في مصرف لبنان.
المصدر: نداء الوطن
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الرقابة على المصارف

مصرف لبنان

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