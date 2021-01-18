التغييرات على الطريق

إنشغلت الدوائر السياسية بتقاسم التوظيفات الدسمة المرتقبة في لجنة الرقابة على المصارف والهيئة المصرفية العُليا، بالاضافة الى تحضير مسودة تغييرات في بعض الوظائف القيادية في مصرف لبنان.