تغيير في سياسة الاونروا

مع إعلان وزير الخارجية الاميركي وقف الادارة الاميركية تمويل منظمة الاونروا، سربت جهات في الاونروا معلومات عن توجه لتنقية المسجلين على لوائحها والمستفيدين من تقديماتها، بحيث تشطب اسماء الاشخاص الذين يحملون الجنسية اللبنانية.