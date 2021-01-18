لبنان

جبهة جديدة بعناوين سيادية

Lebanon 24
18-01-2021 | 06:15
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مرجعية غير مدنية تبارك مسعى قائم لتشكيل جبهة جديدة بعناوين سيادية، بحسب "الأنباء الالكترونية". 
المصدر: "الأنباء" الإلكترونية
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