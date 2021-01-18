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لبنان
الراعي كسر جدار الصمت وينتظر تجاوباً.. والتهريب مستمر على الحدود
Lebanon 24
18-01-2021
|
06:16
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كتبت صحيفة "الأنباء" الإلكترونية: "خرق البطريرك مار بشارة بطرس الراعي جدار الصمت، وذكّر المعنيين بتشكيل الحكومة بتقصيرهم في انجاز هذا الاستحقاق الذي طال انتظاره، مناشدا رئيس الجمهورية ميشال عون دعوة الرئيس المكلف سعد الحريري وإصدار مراسيم تشكيل الحكومة فورا.
مصادر بكركي اوضحت لجريدة "الأنباء الإلكترونية" أن الراعي مستمر بتذكير المسؤولين بواجبهم الوطني لتشكيل الحكومة اليوم قبل الغد، لأن برأيه وجود حكومة جديدة في هذا الوقت الدقيق الذي يمر به البلد أفضل بكثير من وجود حكومة مستقيلة، وهي لم تفعل شيئا لغاية الآن لمعالجة الأزمة الصحية والمعيشية.
ولفتت المصادر إلى أن بكركي ترى أنه من الضروري تشكيل الحكومة لمعالجة هذه الأزمات، خاصة وأننا على أبواب إستحقاقات داهمة لا بدّ من التصدي لها والمواكبة بعمل هادف وبنّاء، وليس باجتماعات لتضييع الوقت. وتمنت المصادر ان تلقى مطالبة الراعي التجاوب المطلوب من قبل المعنيين.
وفي غضون ذلك يبقى النزف مستمرا عبر تهريب السلع الأساسية إلى خارج الحدود وخاصة المحروقات، وقد ناشدت فعاليات عكارية وبقاعية وزير الداخلية محمد فهمي وقائد الجيش جوزف عون الى وضع حد لهذا الفلتان الخطير، ملوحين بالتصعيد اذا لم يقم الجيش والأجهزة الأمنية بواجباتهم، لأنه من المعيب أن يحرم أهلنا من مادة المازوت في موسم البرد فيما هناك من يعمل على تهريبه الى خارج الحدود". لقراءة المقال كاملاً
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