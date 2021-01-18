لبنان

مهمة خارجية لمرجعية رسمية

Lebanon 24
18-01-2021 | 06:17
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مهمة خارجية لمرجعية رسمية لم تنضج بعد لكنها قائمة وهذا سبب التكتم حولها، وفق ما ورد في "الأنباء الالكترونية". 


المصدر: "الأنباء" الإلكترونية
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لبنان

مرجعية رسمية

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