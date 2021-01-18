لبنان

تسلّم بايدن السلطة رسمياً سيخفف الذرائع للتأخير بتشكيل الحكومة

Lebanon 24
18-01-2021 | 07:10
A-
A+
Doc-P-785269-637465507576263120.jpeg
Doc-P-785269-637465507576263120.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
اعتبرت اوساط سياسية واسعة الاطلاع عبر "الجمهورية"، انّ تسلّم الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن السلطة رسمياً الأربعاء المقبل سيخفف الذرائع الخارجية للتأخير في تشكيل الحكومة، "ولن يكون هناك بعد ذلك من مبرّر لدى الرئيس المكلّف سعد الحريري للخوف من العقوبات الترامبية، اذا ضمّت حكومته تمثيلاً ولو غير مباشر لحزب الله".

وفي الوقت الضائع، وفيما ينتظر تأليف الحكومة "لقاح التوافق" بين المعنيين بالاستحقاق الحكومي، يبدو انّ بعض هؤلاء تحوّلوا نحو الاهتمام بالشأن الصحي، حيث أنّ الحريري الذي عاد مساء امس من دولة الامارات العربية المتحدة، سعى خلال وجوده هناك الى تأمين دفعة من اللقاح الصيني، فيما يجري باسيل اتصالات منذ ايام في اتجاهات عدة للحصول على ما أمكن من اجهزة تنفس واوكسيجين.
المصدر: الجمهورية
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
09:00 | 2021-01-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:32 | 2021-01-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:03 | 2021-01-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:00 | 2021-01-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:00 | 2021-01-17 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
08:35 | 2021-01-18
08:31 | 2021-01-18
08:23 | 2021-01-18
08:05 | 2021-01-18
08:03 | 2021-01-18
07:53 | 2021-01-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our application
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our application
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our application
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website