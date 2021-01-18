تسلّم بايدن السلطة رسمياً سيخفف الذرائع للتأخير بتشكيل الحكومة

اعتبرت اوساط سياسية واسعة الاطلاع عبر "الجمهورية"، انّ تسلّم الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن السلطة رسمياً الأربعاء المقبل سيخفف الذرائع الخارجية للتأخير في تشكيل الحكومة، "ولن يكون هناك بعد ذلك من مبرّر لدى الرئيس المكلّف سعد الحريري للخوف من العقوبات الترامبية، اذا ضمّت حكومته تمثيلاً ولو غير مباشر لحزب الله".وفي الوقت الضائع، وفيما ينتظر تأليف الحكومة "لقاح التوافق" بين المعنيين بالاستحقاق الحكومي، يبدو انّ بعض هؤلاء تحوّلوا نحو الاهتمام بالشأن الصحي، حيث أنّ الحريري الذي عاد مساء امس من دولة الامارات العربية المتحدة، سعى خلال وجوده هناك الى تأمين دفعة من اللقاح الصيني، فيما يجري باسيل اتصالات منذ ايام في اتجاهات عدة للحصول على ما أمكن من اجهزة تنفس واوكسيجين.