لبنان

حاول اجتياز النهر في الكورة برفقة أولاده الخمسة.. سقط وفُقد

Lebanon 24
18-01-2021 | 07:53
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فقد الراعي (ع.ا) من الجنسية السورية، وهو يحاول اجتياز نهر العصفور في منطقة القويطع في الكورة مساء، برفقة أولاده الخمسة، حيث سقط في النهر بسبب جرف المياه، أما أولاده فتكمنوا من الوصول الى الضفة الثانية، وفق ما أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام". 

وحضرت الى المكان فرق الاسعاف والإنقاذ في جهاز الطوارئ والاغاثة، وتمكنت من مساعدة الأولاد الخمسة العالقين على الضفة الثانية من النهر وحالهم مستقرة، وأوصلتهم إلى منزلهم.

كما حضرت على الفور فرق الانقاذ في الدفاع المدني في الكورة، وحاولت البحث عن الاب وهو لا يزال مفقودا حتى الساعة.
المصدر: "الوكالة الوطنية للاعلام"
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