إليكم الطرقات الجبلية المقطوعة

أفادت غرفة التحكم المروري أن طريق عيناتا الارز مقطوعة، أما ضمن الارز فسالكة حتى المصعد الكهربائي.





أما طريق ترشيش - زحلة فسالكة امام المركبات ذات الدفع الرباعي. كما قالت إن طرقات كفرذبيان - حدث بعلبك، جرد مربين - الهرمل، العاقورة - حدث بعلبك، معاصر الشوف - كفريا مقطوعة.أما طريق ترشيش - زحلة فسالكة امام المركبات ذات الدفع الرباعي.