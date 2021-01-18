اخلاء سبيل الناشط عبدالناصر قدور بعدما أوقفه الجيش امس

بعدما تم توقيف الناشط عبدالناصر قدور بعد ظهر امس الأحد من قبل مخابرات الجيش لقيامه بتوقيف شاحنة فاكهة كانت تنقل بضائع من لبنان الى سوريا بشكل قانوني، تم اخلاء سبيله عند حوالي منتصف الليل بعد التحقيق معه، وفق ما أفاد مراسل "لبنان 24" في الشمال.