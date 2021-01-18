لبنان

نصيحة قد تنقذ حياة اللبنانيين.. البروفيسور فيليب سالم: علاجان متوفران لكورونا يجب أخذهما في المنزل

Lebanon 24
18-01-2021 | 08:44
A-
A+
Doc-P-785301-637465565784535333.PNG
Doc-P-785301-637465565784535333.PNG photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

أوضح البروفيسور فيليب سالم أنّ فيروس كورونا يقتل الانسان بطريقتين الاولى تجمّد الدم بعد دخول الفيروس الى جسم الانسان ما قد يؤدّي الى انسداد الشرايين واحداث جلطة في القلب أو الدماغ وهي تسبب شللا نصفيا وتقتل فورا.

 

وقال سالم، في مقابلة عبر برنامج "صوت الناس" مع الإعلامي ماريو عبود الذي يبث عبر "صوت بيروت انترناشيونال" والـ LBCI : "على اللبنانيين في بيوتهم عندما يأخذون أوّل إشارة للمرض وقبل التأكّد حتّى من الاصابة من كورونا أخذ مسيّل للدم من الاسبيرين الى الكومادين بعد استشارة الطبيب ويجب بدء اخذ مسيّل الدم في أوّل يوم يشعر فيه المريض بوجود اشارة الى أنه قد يكون أصيب بكورونا" .

 

وأضاف سالم: "لدي نصيحة هامة قد تنقذ حياة الانسان في لبنان قد توفّر عنه الحاجة الى المستشفى والحاجة الى الاوكسيجين. الديكساميثازون وهو نوع من الكورتيزون أو اي مشتق من الكورتيزون مع تسييل الدم يمنع حصول الالتهاب في الرئتين فكورونا يقتل أيضا في الالتهاب غير الجرثومي للرئتين".

 

وتابع سالم :"بين الاسبيرين والديكساميثازون علاجات متوفّرة وعلى المريض اخذها في منزله باشراف الطبيب قبل التوجّه إلى المستشفى.

 

وأبدى ثقته بتجربته وبالابحاث العلمية التي تجرى الآن حول تسييل الدم مع الديكساميثازون والتي لم تنشر بعد في المجلات العلمية.

 

ورأى أنه في النصف الثاني من سنة 2021 سنرى ضوءا كبيرا في موضوع كورونا، واعتبر ان منظمة الصحة العالمية فشلت فشلا ذريعا في احتواء فيروس كورونا في مدينة ووهان الصينية.
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
11:00 | 2021-01-18
10:44 | 2021-01-18
10:36 | 2021-01-18
10:29 | 2021-01-18
10:20 | 2021-01-18
10:18 | 2021-01-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our application
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our application
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our application
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website