لبنان

انحسار العاصفة في النبطية والأمطار أدت لارتفاع منسوب المياه

Lebanon 24
18-01-2021 | 09:50
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أدت العاصفة في منطقة النبطية والتي انحسرت لاحقا، إلى دخول الأمطار إلى منازل في تول، زفتا والنبطية، كما علقت سيارات بمياه الأمطار في وادي الكفور، وعملت عناصر من الدفاع المدني على انتشالها، كذلك قطعت طريق وادي النميرية - زفتا بفعل تدفق المياه وتجمعها في الطريق.

 

كذلك أدت الأمطار المتساقطة إلى ارتفاع منسوب مياه الزهراني عند جسر الست زبيدة، وتفجرت الينابيع في أعالي اقليم التفاح عند نبع الطاسة، وارتفع منسوب مياه نهر الليطاني عند جسر قعقية الجسر وعند جسر الخردلي، وتجمعت المياه في الطرق مشكلة مستنقعات وبحيرات كبيرة.

المصدر: "الوكالة الوطنية للاعلام"
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