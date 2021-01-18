لبنان في قلب العاصفة: استعدوا لأمطار طوفانية.. الرياح قد تصل إلى 100 كلم والثلوج على 800م!

أفاد الأب ايلي خنيصر المتخصص بالأحوال الجوية عبر صفحته على "فيسبوك" ان قساوة العاصفة اشتدت فجر أمس الأحد وغطى ال JET STREAM لبنان وفلسطين وشمال الاردن، الامر الذي ساهم بارتفاع نسبة الرطوبة والهطولات الى 100% فتساقطت امطار طوفانية ادّت الى تشكل السيول والفيضانات في معظم المناطق اللبنانية ففاضت الانهار وهدرت الشلالات وجرفت المياه الأتربة والحجارة على الطرقات مشكّلةً برك المياه، وتساقطت الثلوج حتى لامست مساءً 1300/1400 متر،

لكن ماذا عن يومي الاثنين والثلاثاء؟

تتراجع، نسبياً، حدة الامطار يوم الاثنين لتسجّل خلال النهار :

ساحلاً 20 الى 25 مم و 15 الى 20مم جبلاً و 10مم بقاعاً، وسرعان ما يعاود التيار النفاث او JET STREAM نشاطه فوق لبنان، بالكامل في ساعات المساء، حتى تدخل المنطقة في القسم الطوفاني، فيتجدد سيناريو يوم الاحد ويدخل لبنان قلب العاصفة: تساقط للثلوج 1300/1400 متر، امطار طوفانية (ساحلاً وبقاعا)، وعواصف رعدية وتساقط غزير للبرد مع سرعة رياح تصل الى 80 كم في الساعة وقد تلامس 100 كم في الساعة خلال الليل وفجر الثلاثاء بين جنوب لبنان والمناطق الشمالية وساحل سوريا.

بالنسبة للهطولات:

يغطي ال JET STREAM، مجدداً، لبنان وفلسطين مساء الاثنين ويشحن السحب الركامية بالرطوبة ما يرفع نسبة الهطولات الى 100% فتتحول الأمطار في لبنان الى طوفانية اعتباراً من مساء وليل الاثنين ولغاية فجر الأربعاء.

تدخل الرياح القطبية الباردة صباح الاثنين المناطق اللبنانية، وتساهم بتساقط محلي (غير شامل)، للثلوج على ارتفاع 1100/1200 حيث تتوفر الهطولات (بحسب التحديثات الجديدة)

كيف ستتوزع نسبة الأمطار المرتقبة والمتبقية حتى مساء الأربعاء المقبل؟

-درجة اولى 150-175مم

ساحل سوريا (طرطوس واللاذقية)، البترون، جبيل ومحيطها، عمشيت، الصفرا، طبرجا، جونية، غادير، حريصا، الضبية، بيروت، الناعمة، صيدا.

-درجة ثانية 110-150 مم

طرابلس، عكار، الكورة، زغرتا، بشري، اعالي نهر ابراهيم، يحشوش، مناطق كسروان الجبلية، مناطق المتن الجبلية، الشوف، عاليه، بعبدا والنبطية.

-درجة ثالثة 90-105

المناطق البقاعية الوسطى والغربية، صور ومرجعيون، جزين، بنت جبيل، رميش،

-درجة رابعة 25-85

بعلبك، البقاع الشمالي، شمال فلسطين، وشمال الاردن، حوران، دمشق ويبرود، عمّان.

حمص وحماه.

الثلوج: التراكم الملحوظ سيكون على الجبال التي تعلو 1300/1400 متر

يتدنى مستوى تساقط الثلوج يوم الاثنين (بشكل خفيف) نحو 1100/1200 ويُحتمل ان يلامس 1000 شمالاً حيث تتوفر الهطولات.

تتساقط الثلوج صباح يوم الثلاثاء على الجبال 1300/1400 لتعود وتتدنى ليلاً الى 1100/1200 او ربما اقل، وفجر الاربعاء قد تلامس 800/900 متر (احتمال بنسبة 40%)

كميات الثلوج المنتظرة والمتبقية (بشكل تقريبي) فوق الجبال اللبنانية حتى بعد ظهر الاربعاء، بحسب التحديثات الجديدة:

٢٥٠٠/٣٠٠٠ متر: ٩٠سنتم الى ١٠٠سنتم مع وضع الرياح والنسافات الثلجية

١٩٠٠/٢٤٠٠ متر: ٧٠سنتم الى ٩٠سنتمر

١٦٠٠/١٨٠٠ متر: ٤٠ الى ٦٥ سنتمر

١٤٠٠/١٦٠٠ متر ٣٠ الى ٤٠ سنتم

١١٠٠/١٣٠٠ بما يقارب ١٠ الى ٢٠ سنتم

١٠٠٠متر: بين ٥ و ١٠سنتم

ملاحظة: سوف تختلف نسبة التراكمات الثلجية بين منطقة واخرى بسبب سرعة الرياح، وقد تتشكل النسافات الثلجية فوق 1400 متر.

يتدنى مستوى تساقط الثلوج، فجر الاربعاء الى 900/1000 وقد تلامس 800 او اقل شمالاً، حيث تتوفر الهطولات (بشكل محلي)

الحرارة على الساحل ليوم الثلاثاء: 15 نهاراً و 10 ليلاً

في البقاع: 7 نهاراً و 3 ليلاً

على الجبال 1200 متر: 6 نهاراً و 0 ليلاً

على الجبال 2000 متر: -4 نهاراً و -7 ليلاً

الرياح: جنوبية غربية الى غربية باردة ليلاً سرعتها بين 55 و 85 كم في الساعة تشتد لتلامس 100 كم في الساعة

الضغط الجوّي: 1017hpa

الرطوبة: بين 85% و 100%

البحر: مرتفع الموج ٦ امتار