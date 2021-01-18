لبنان

أبيض: انخفاض اعداد المرضى خلال الاقفال العام يتبيّن بعد أسبوعين أو ثلاثة

Lebanon 24
18-01-2021 | 10:04
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كشف مدير مستشفى رفيق الحريري الجامعي فراس أبيض، في حديث الى"صوت كل لبنان"، أنه تم طرح فكرة نقل المستشفى الميداني القطري في صور الى مستشفى رفيق الحريري، الا أنه تبيّن ان لا مكان لوضعه، كما لا يوجد طاقم استشفائي إضافي لادارته.
 
واعتبر الأبيض ان المستشفى الميداني لا يفيد في الوقت الحالي لانه يحتاج الى فترة لتجهيزه، انما هناك حاجة ملحّة حالياً الى أسرّة، لافتاً الى ان الطريقة الوحيدة لتوفيرها هي تخصيص بعض المستشفيات، وخصوصاً الخاصة، منها اقساما اضافية لمرضى الكورونا.
 
وأوضح أن انخفاض اعداد المرضى خلال الاقفال العام يتبيّن بعد أسبوعين أو ثلاثة أسابيع. الأبيض أكد أن اللقاح سيصل الى لبنان في منتصف شباط المقبل، كما أعلن ان مستشفى بيروت اقترب من انجاز المركز الخاص باللقاحات.
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