هل بإمكان فحص الـpcr الموجود في لبنان التعرف على سلالة كورونا الجديدة؟

أكد البروفسور جاك مخباط أن تفشي وباء الكورونا متواصل، مشددا على ضرورة الالتزام بقرار الاقفال وعدم تذاكي البعض.

واعتبر مخباط في حديث الى "صوت كل لبنان"، انه في ظل التفشي الحالي للوباء يجب عدم الاستخفاف بالعوارض والتعاطي مع أي ظاهرة على صلة بالرشح على انها إصابة كورونا حتى يثبت العكس، مشيرا الى احتمالات حدوث الخطأ في فحوصpcr ، ولكن هذا يحصل في لبنان كما في العالم، مؤكدا أن فحص الـpcr الموجود في لبنان بامكانه التعرف على السلالة الجديدة.

ولفت الى أن المطلوب هو تطبيق الاقفال بشكل تام، مع الإشارة الى ضرورة دعم الناس الذين تتوقف أعمالهم خلال الاقفال.

مخباط اشار الى ان العدد الأكبر من المستشفيات الخاصة خصص أجزاء لمعالجة مرضى الكورونا، مذكرا بضرورة تمكن المستشفيات من علاج المرضى الاخرين.

وأكد أنه يتم تجهيز المستشفيات الميدانية، مشيرا الى ان أجهزة التنفس الموجودة في هذه المستشفيات لا تصلح للعلاج المتواصل، فهي مفيدة لساعتين او ثلاث ساعات فقط.