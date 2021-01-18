عقدة داخلية ام خارجية؟

علق مرجع سياسي في جلسة خاصة على سؤال، هل العقدة الحكومية في لبنان داخلية ام خارجية، بالقول إن العقدة اليوم خارجية، اي أنه حتى ولو لم يعد هناك عقد داخلية فإنه لا يمكن تشكيل الحكومة قبل رحيل دونالد ترامب.واضاف: "بعد رحيل ترامب ستصبح العقد الداخلية هي التي تعرقل التشكيل، اذ ستتذلل العقد الخارجية الى حد كبير"..