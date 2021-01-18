لبنان

قاما بشراء بضاعة معروضة للبيع على مواقع إلكترونية بطريقة احتيالية.. هل وقعتم ضحيتهما؟

Lebanon 24
18-01-2021 | 10:18
A-
A+
Doc-P-785321-637465627700608535.jpg
Doc-P-785321-637465627700608535.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:

تعرّض مؤخراً عدد من المواطنين لعمليّات نصب بطرق احتيالية، من قِبل مجهول، وذلك بعد عرض الضّحايا بضائع للبيع على مواقع إلكترونية مخصّصة للبيع والشّراء، بحيث كان يتواصل مع الضحية أحد الأشخاص مستخدماً صفة موظّف أو مُدير في أحد مستشفيات بيروت ويطلب منها تسليم البضاعة المعروضة للبيع إلى موظّف يعمل لديه على الطّريق العام في محلة الحمرا، على أن يُلاقوه لاحقًا في كافتيريا المُستشفى لقبض ثمنها. ومن بعد استلامها، يعمد إلى الفرار من المكان.

نتيجة الاستقصاءات والتحريّات التّي قامت بها مفرزة بيروت القضائيّة في وحدة الشّرطة القضائيّة، تمكّنت من تحديد هويّة مشتبه بهما وتوقيفهما، وهما كلّ من:

- س. ع. (مواليد عام 1977، لبناني)، مطلوب للقضاء بموجب /5/ مذكّرات توقيف وخُلاصتي حكم بجرائم احتيال، شيكات من دون رصيد، وقدح وذمّ.

- و. هــ. (مواليد عام 1973، فلسطيني)، مطلوب للقضاء بموجب بلاغي بحث وتحرٍّ بجرم احتيال.

بالتحقيق معهما، اعترفا بقيامهما بعمليات شراء بضاعة معروضة للبيع على مواقع إلكترونية –بطرائق احتيالية، وإحداها بواسطة شيك مصرفي مزوّر- كشرائهما كمّامات طبيّة، معقّمات، صابون، عطورات، أقفال إلكترونية، مقابس كهربائية...ومن ثمّ بيعها- وذلك من خلال التواصل مع الضحايا من رقمَين خلويَين مختلفَين. إضافةً إلى قيامهما بأكثر من /40/ عمليّة نصب واحتيال بحقّ أصحاب مَطاعم في محافَظتي بيروت وجبل لبنان -عبر طلب الطّعام من خلال خدمة التّوصيل (الديليفيري)- وانتحال أسماء وهميّة: "دكتور منيمنة، دكتور خطيب، دكتور بشير دويك، دكتور محمد سنّو"... بحيث كانا يستلمان البضاعة من عامل التوصيل ثم يرسلانه إلى مكان آخر لاستلام المال، ويلوذا بالفرار.

لذلك، وبناءً على إشارة القضاء المختص، تُعمّم المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، صورتَيهما، وتطلب من الذين وقعوا ضحية أعمالهما وتعرّفوا إليهما، الحضور إلى مركز المفرزة المذكورة الكائن في ثكنة بربر الخازن - فردان، أو الاتصال على أحد الرقمين: 810170/01 أو 810171/01، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
11:00 | 2021-01-18
10:44 | 2021-01-18
10:36 | 2021-01-18
10:29 | 2021-01-18
10:20 | 2021-01-18
10:04 | 2021-01-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our application
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our application
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our application
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website