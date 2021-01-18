عراجي: التزام التدابير الوقائية واجب أخلاقي والفرج قريب مع بدء التلقيح

غرد النائب عاصم عراجي عبر حسابه على "تويتر": "التزام التدابير الوقائية بجائحة كورونا واجب إنساني وأخلاقي وديني للحفاظ على السلامة العامة، وعلى الدولة مساعدة الأسر المحتاجة بكل الوسائل. الفرج ان شاء الله قريب في الاشهر القليلة المقبلة مع بداية عملية التلقيح".