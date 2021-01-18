اجراءات وقائية صارمة لبلديات الجرد الأعلى بحمدون في مواجهة الفيروس

عقد رؤساء بلديات الجرد الأعلى - بحمدون ورؤساء بلديات قرى الجوار اجتماعا لبحث الوضع الكارثي الذي وصلت اليه البلاد نتيجة جائحة كورونا.ودعا المجتمعون الى اتخاذ قرارات صارمة وإجراءات تساعد في تخطي الوضع الكارثي، ومنها:" تفعيل دور القوى الأمنية لمؤازة الشرطة البلدية في تطبيق الاقفال العام وملاحقة المخلين بمعايير الوقاية من فيروس كورونا وتسطير محاضر ضبط".وشدد المجتمعون على البلديات "متابعة الحالات المصابة بفيروس كورونا والتأكد من تعقيم أهل المريض النفايات الخاصة بالمريض والتوضيب الصحيح لهذه النفايات، كذلك ان يقوموا بتعقيم منازلهم بعد انتهاء فترة الحجر". ودعوا الى "التشدد في منع التجمعات على انواعها واختصار الحضور في المآتم الى الحد الأقصى و إتخاذ الاجراءات اللازمة لدفن الموتى المصابين بفيروس كورونا. والتشديد على أهمية نقل المتوفين بالفيروس بالشكل الصحيح والى المدفن مباشرة." و اشاروا الى ان البلديات ستقوم بالتعاون مع عدة جهات بتدريب المزيد من الطواقم لنقل المرضى والدفن". كما دعوا الى "التواصل مع المراجع الدينية من جميع الاطياف في نطاق الجرد، لايقاف جميع اشكال التجمعات والمناسبات الدينية في جميع دور العبادة والمزارات، والمساهمة معنا في الحد من انتشار الوباء".