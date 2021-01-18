"حزب الله" تراجع عن مبادرة.. لهذا السبب!

علم "لبنان ٢٤" من مصادر مطلعة أن "حزب الله" كان ينوي القيام بما يشبه المبادرة او التواصل لتقريب وجهات النظر بين الرئيس ميشال عون والرئيس سعد الحريري، وذلك ارضاء لل"التيار الوطني الحر" واستعجاله للتشكيل.واشارت المصادر الى أن الحزب تراجع عن اي مسعى ودور بعد الحملة الاخيرة والاشتباك الكبير الذي حصل بين بعبدا و"بيت الوسط"، لأنه اعتقد أن الوقت ليس مناسبا لأي مبادرة.