تباطؤ في المفاوضات بين "حزب الله" و"التيار"





علم "لبنان ٢٤" من مصادر مطلعة ان عملية التفاوض والحوار الذي بدأ قبل اسابيع بين "حزب الله" و"التيار الوطني الحر" من اجل تطوير وثيقة التفاهم تشهد عملية مماطلة او بطء كبير.





واشارت المصادر الى ان البطء يعود ظهريا الى اجراءات كورونا، لكنه بالفعل يعود الى مخاوف من الطرفين من الوصول الى نقاط خلاف جدية في الموضوع الداخلي.