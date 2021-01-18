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لبنان
ناهز الـ١٢٣ عاماً.. وفاة اكبر معمّر في عكار
Lebanon 24
18-01-2021
|
12:03
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توفي صباح اليوم الاثنين، اكبر معمّر في محافظة عكار، والحاج محمد سليمان المل.
وتوفي المل عن عمر ناهز الـ١٢٣عاماً.
المصدر:
خاص "لبنان 24"
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عكار
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