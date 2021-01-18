لبنان

ناهز الـ١٢٣ عاماً.. وفاة اكبر معمّر في عكار

Lebanon 24
18-01-2021 | 12:03
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 توفي صباح اليوم الاثنين، اكبر معمّر في محافظة عكار، والحاج محمد سليمان المل.
 
وتوفي المل عن عمر ناهز الـ١٢٣عاماً.
 
المصدر: خاص "لبنان 24"
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