17
o
بيروت
15
o
طرابلس
14
o
صور
17
o
جبيل
17
o
صيدا
17
o
جونية
11
o
النبطية
8
o
زحلة
7
o
بعلبك
15
o
بشري
17
o
بيت الدين
17
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
لبنان
الجيش ينعى العميد المتقاعد ابراهيم بحمدوني
Lebanon 24
18-01-2021
|
12:19
A-
A+
photos
0
A+
A-
تنعي قيادة الجيش- مديرية التوجيه، العميد المتقاعد ابراهيم بحمدوني، الذي توفي بتاريخ 13/ 1 /2021، وفي ما يلي نبذة عن حياته:
- من مواليد: 8 / 12 /1949- قب الياس - زحلة.
- تطوّع في الجيش بتاريخ 13 / 11 /1972، ورقّي إلى رتبة ملازم بتاريخ 1 / 8 /1975، ثم تدرّج في الترقية حتى رتبة عميد اعتباراً
من 8 / 4 /2002.
- حائز عدة أوسمة، وتنويه العماد قائد الجيش وتهنئته عدة مرات.
- تابع عدة دورات دراسية في الداخل والخارج.
- متأهل وله ولدان.
أقيم المأتم بتاريخ 15 / 1 /2021 الساعة 14.00 في كنيسة ميلاد السيدة العذراء للروم الأرثوذكس – قب الياس.
تُقبل التعازي على أرقام الهواتف التالية:
- زوجته: 401436 /70
- إبنه النقيب الطبيب الأسنان جهاد بحمدوني: 161583 /70
- إبنته عبير: 579047 /76
تابع
الأكثر قراءة
بيان هام من المديرية العامّة للأحوال الشخصية.. هذا ما جاء فيه
Lebanon 24
بيان هام من المديرية العامّة للأحوال الشخصية.. هذا ما جاء فيه
18:37 | 2021-01-17
17/01/2021 06:37:02
Lebanon 24
Lebanon 24
نمر "بنغالي" يهاجم سيارة "جيب".. ويجرّها بأسنانه! (فيديو)
Lebanon 24
نمر "بنغالي" يهاجم سيارة "جيب".. ويجرّها بأسنانه! (فيديو)
15:00 | 2021-01-17
17/01/2021 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
نصيحة قد تنقذ حياة اللبنانيين.. البروفيسور فيليب سالم: علاجان متوفران لكورونا يجب أخذهما في المنزل
Lebanon 24
نصيحة قد تنقذ حياة اللبنانيين.. البروفيسور فيليب سالم: علاجان متوفران لكورونا يجب أخذهما في المنزل
08:44 | 2021-01-18
18/01/2021 08:44:09
Lebanon 24
Lebanon 24
فنانة لبنانية تعلن إصابتها بكورونا: "العوارض صعبة كتير"
Lebanon 24
فنانة لبنانية تعلن إصابتها بكورونا: "العوارض صعبة كتير"
15:00 | 2021-01-17
17/01/2021 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
قطع طريق رياق بعلبك بعد توقيف سيدة متهمة بالتسبب بوفاة إبنة زوجها
Lebanon 24
قطع طريق رياق بعلبك بعد توقيف سيدة متهمة بالتسبب بوفاة إبنة زوجها
18:47 | 2021-01-17
17/01/2021 06:47:35
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
13:15 | 2021-01-18
قطع المياه عن بلدات لبنانية!
13:14 | 2021-01-18
بعد الأخبار المتداولة عن نقص في الأوكسيجين.. هارون يطمئن
12:50 | 2021-01-18
ترك الصحافي رضوان مرتضى بسند إقامة
12:42 | 2021-01-18
استعدوا لموجات من الصقيع.. وهذا موعد انحسار العاصفة
12:40 | 2021-01-18
بسبب خلافات مع زوجته.. حاول إحراق أطفاله بالبنزين!
12:32 | 2021-01-18
بدء فتح المجاري على اوتوستراد طرابلس البداوي الجديد
فيديو
الأسد يقلد وساما رفيعا لسيدة سورية شهيرة.. من هي؟ (فيديو)
Lebanon 24
الأسد يقلد وساما رفيعا لسيدة سورية شهيرة.. من هي؟ (فيديو)
12:30 | 2021-01-18
18/01/2021 13:18:47
Lebanon 24
Lebanon 24
"بيلباو" بطلاً لـ"السوبر" الإسبانية على حساب "برشلونة" (فيديو)
Lebanon 24
"بيلباو" بطلاً لـ"السوبر" الإسبانية على حساب "برشلونة" (فيديو)
10:30 | 2021-01-18
18/01/2021 13:18:47
Lebanon 24
Lebanon 24
نمر "بنغالي" يهاجم سيارة "جيب".. ويجرّها بأسنانه! (فيديو)
Lebanon 24
نمر "بنغالي" يهاجم سيارة "جيب".. ويجرّها بأسنانه! (فيديو)
15:00 | 2021-01-17
18/01/2021 13:18:47
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact