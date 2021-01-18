الجيش ينعى العميد المتقاعد ابراهيم بحمدوني

تنعي قيادة الجيش- مديرية التوجيه، العميد المتقاعد ابراهيم بحمدوني، الذي توفي بتاريخ 13/ 1 /2021، وفي ما يلي نبذة عن حياته:- من مواليد: 8 / 12 /1949- قب الياس - زحلة.- تطوّع في الجيش بتاريخ 13 / 11 /1972، ورقّي إلى رتبة ملازم بتاريخ 1 / 8 /1975، ثم تدرّج في الترقية حتى رتبة عميد اعتباراًمن 8 / 4 /2002.- حائز عدة أوسمة، وتنويه العماد قائد الجيش وتهنئته عدة مرات.- تابع عدة دورات دراسية في الداخل والخارج.- متأهل وله ولدان.أقيم المأتم بتاريخ 15 / 1 /2021 الساعة 14.00 في كنيسة ميلاد السيدة العذراء للروم الأرثوذكس – قب الياس.تُقبل التعازي على أرقام الهواتف التالية:- زوجته: 401436 /70- إبنه النقيب الطبيب الأسنان جهاد بحمدوني: 161583 /70- إبنته عبير: 579047 /76