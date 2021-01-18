بدء فتح المجاري على اوتوستراد طرابلس البداوي الجديد

أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام" بأن آليات وعمال بلدية طرابلس والدفاع المدني وشركة "لافاجيت" يعملون منذ الصباح الباكر على تعزيل وتنظيف وفتح مجاري الاوتوستراد الغربي الجديد الذي يربط طرابلس بالبداوي، بعد ان تحول الى نهر جارف نظرا لغزارة الأمطار ليلا، حيث وصل ارتفاعها من 20سم الى متر على طول الأوتوستراد الدولي وهو على عاتق وزارة الأشغال العامة والنقل.

وكان قد جرى العمل على إنقاذ المواطنين العالقين بسيارتهم، وتم سحب العديد من السيارات، ولم يصب احد من السائقين بأذى، وجميعهم بصحة جيدة. ثم بدأ العمال بفتح مجاري جانبية وتحويل المياه اليها، ولا يزال العمل جارياً.