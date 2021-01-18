بسبب خلافات مع زوجته.. حاول إحراق أطفاله بالبنزين!

أوقفت دورية لشعبة المعلومات واخرى من مخفر اللبوة في البزالية - بعلبك، المدعو م. ب. سوري الجنسية لإقدامه على تعنيف اطفاله الثلاثة ومحاولة احراقهم بمادة البنزين بسبب خلافات عائلية بينه و بين زوجته.وقد سُلم الى مخفر اللبوة لاجراء المقتضى القانوني بحقه.