ترك الصحافي رضوان مرتضى بسند إقامة

أصدر النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات قراراً بترك الصحافي رضوان مرتضى بسند إقامة بعد الإستماع الى افادته حول الإدعاء المقدم من قائد الجيش بجرم تحقير المؤسسة العسكرية.