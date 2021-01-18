سرقة كابلات كهربائية في بلدات عكارية

تتعرض شبكة الكهرباء في عكار الى عمليات سرقة ونهب ممنهجة، واصبحت عمليات السرقة من احد اهم الاسباب في انقطاع التيار الكهربائي عن عدد من القرى والبلدات. فقد استفاقت عكار اليوم على سرقات توزعت كالآتي: سرقة 1200 متر كابلات توتر في دوير عدوية، 1000 متر في بيت الحوش و300 متر في السماقية، ما أدى الى انقطاع التيار عن كل من بلدات برقايل وبزال وجديدة القيطع وسفينة القيطع ودير عدوية والسماقية وعدد آخر من القرى.

وتعمل فرق الصيانة في شركة bus جاهدة، على الرغم من الطقس العاصف على إعادة وصل الخطوط.