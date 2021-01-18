نهر الغزيل يفيض على مخيمات النازحين السوريين في بر الياس (فيديو)

من جديد، فاض نهر الغزيل على مخيمات النازحين السوريين في منطقة بر الياس. وفي الفيديو المرفق، يظهر فيديو حال النازحين السوريين في مخيم رقم 014 في منطقة بر الياس قرب نهر الغزيل.