أرقام غير حقيقية عن أعداد المصابين بكورونا في حارة حريك؟ (صورة)

صدر عن بلدية حارة حريك بيان جاء فيه: "منذ أشهر تصدر وزارة الصحة جداول بالمصابين بجائحة كورونا، وتتضمن خلافا للواقع ارقاماً غير حقيقية عن أعداد المصابين في بلدة حارة حريك، بحيث توردها الوزارة اضعافاً مضاعفة عن العدد الحقيقي للمصابين. وذلك بالرغم من مراجعة البلدية للوزارة مرارا وتكرارا وابلاغها بالارقام الحقيقية.

وهذا الأمر ثابت من الجدول الصادر عن البلدية والمرفق ربطا بالبيان الحاضر ، والذي يبين ان النسبة المئوية المتوسطة للمصابين هي بحدود 20 % من الأرقام الصادرة عن الوزارة.

لذلك ومع تأكيدها على استمرار تعاونها التام مع وزارة الصحة في كافة المجالات لا سيما مكافحة جائحة كورونا.



يهم بلدية حارة حريك، واحقاقا للحق وبيانا للحقيقة وليس لفتح جدال مع أحد، نأمل من وزارة الصحة ووسائل الإعلام توخي الدقة والموضوعية ومراجعة البلدية للتأكد من صحة الارقام، وتدعو ابناء البلدة لاخذ كافة الاحتياطات اللازمة للوقاية من كورونا".