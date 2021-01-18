إرتفاع منسوب نهر الليطاني وكمية المتساقطات بسبب الأمطار الغزيرة

أدت الأمطار الغزيرة التي شهدتها منطقة صور الليلة الماضية الى إرتفاع منسوب نهر الليطاني وإرتفاع كمية المتساقطات وتفجر والينابيع التي تصب في مجرى النهر، لاسيما في مصب الحوض الادنى في منطقة القاسمية، ولم يفد عن وقوع اضرار نتيجة هذا الطقس الذي إستقر اليوم، الى انه شهد تدن في درجات الحرارة.