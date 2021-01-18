حواجز وإجراءات امنية في منطقة صور

تواصل عناصر قوى الأمن الداخلي في منطقة صور التشدد بالإجراءات وقد نشرت حواجز ثابتة ومتنقلة في المدينة والقرى والبلدات، تطبيقا لقرار الاقفال العام،

كما عملت شرطة بلدية صور على إقامة حواجز ثابتة على مدخلي المدينة الشمالي والحنوبي ودققت بالبطاقات الوظيفية والتراخيص المسموح بها.