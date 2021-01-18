بري يؤكد رفض التوطين: لبنان يرزح تحت حصار غير معلن

ألقى رئيس مجلس النواب الاستاذ نبيه بري، كلمة عبر الفيديو في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر البرلماني الدولي لدعم الانتفاضة الفلسطينية الذي تستضيفه العاصمة الايرانية طهران، تحت عنوان "يوم غزة رمز المقاومة"، بدعوة من مجلس الشورى في الجمهورية الاسلامية الايرانية والامانة العامة للمؤتمر الدولي لدعم الانتفاضة الفلسطينية.

واكد بري ان "غزة هي وجه القدس وكل فلسطين والزمان فيها يجعل الأطفال رجالا في أول مواجهة مع العدو".

وقال: "اجدد من لبنان الذي يرزح تحت وطأة أزمة سياسية واقتصادية ومالية ومعيشية وصحية هي الاخطر بتاريخه ناهيك عن حصار غير معلن لدعمه المقاومة ورفض الرشوات المالية والاغراءات شرط التخلي عن التزاماته بالقضية الفلسطينية".

ودعا بري للتمسك بخيار المقاومة، وقال: "نؤكد رفضنا ومقاومتنا لاي محاولة لفرض التوطين تحت اي عنوان من العناوين".

وحذر "من خطورة تدهور الوضع الصحي في قطاع غزة وجراء تفشي كورونا في ظل الحصار الجائر، والامر نفسه ينسحب على الضفة الغربية والاراضي المحتلة"، وقال: "المجتمع الدولي مدعو لتأمين لقاحات لغزة".