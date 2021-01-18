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لبنان
بلدية السفيرة الضنية تناشد المعنيين رفع أضرار السيول
Lebanon 24
18-01-2021
|
14:17
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ناشد رئيس بلدية السفيرة ـ الضنية علي خضر حسون، في بيان، الهيئة العليا للإغاثة ووزارة الأشغال وكل المعنيين، "الإيعاز لمن يلزم لإجراء المقتضى الطارئ لرفع الأضرار والأذى عن طرقات وشوارع البلدة، بعدما تسببت غزارة مياه الأمطار التي هطلت في الساعات الماضية بإصابة البلدة بنكبة تنذر بكارثة، جراء السيول الجارفة التي تشكلت بفعل الأمطار، وأدت الى تصدعات وانهيارات في جدران طرقات البلدة الرئيسية، بشكل يهدد بوقوع كارثة على صعيد البنى التحتية".
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