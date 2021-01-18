بعد تداول فيديو لسيدة مصابة بكورونا تشكو من تنظيم محضر ضبط بحق ابنها... قوى الأمن توضح!

بعد تداول فيديو لامرأة مصابة بكورونا وهي موضوعة على جهاز تنفس صناعي في المستشفى بسبب معاناتها من كورونا، وتشكو من تنظيم محضر ضبط بحق ابنها الذي كان متوجهًا لجلب أغراضها من المنزل بالرغم من عرضه التقرير الطبي على حاجز قوى الامن. صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي البيان التالي:

"بنتيجة المتابعة والوقوف على صحة الخبر جرى الاتصال بالطبيب المعالج ليتبيّن أنّ ابن المصابة قد حضر أمامه وطلب منه تزويده بتقرير طبّي بعد أن تمّ تنظيم محضر الضبط بحقّه بهدف عدم تكرار المخالفة أثناء انتقاله في أوقات لاحقة.



وكنا نتمنى على الشاب عدم ابلاغ والدته بهذه المعلومات الخاطئة وهي بهذه الحالة التي دفعت الأخيرة للتصريح بما ورد في الفيديو بصورة مؤثّرة".